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    КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года

    1 Ноября 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    «Повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца, а ставки по срочным депозитам сохранены на уровне ноябрьских значений. Размеры рекомендуемых ставок по депозитам, значения которых зависят от базовой ставки Национального банка, остались без изменений», - сказано в сообщении фонда.

    Ранее сообщалось, что с 27 октября Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года.
    Экономика КФГД Финансы
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