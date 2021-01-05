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    КФГД упрощает порядок выплаты гарантийного возмещения

    5 Января 2021, 10:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) упрощает порядок выплаты гарантийного возмещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2 января 2021 года Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста», направленный на сохранение социально-экономической стабильности страны. Закон предусматривает нововведения по вопросам системы гарантирования депозитов, упрощающие порядок выплаты гарантийного возмещения для граждан.

    Первый шаг - c 1 мая 2021 года начнет действовать новый порядок выплаты гарантийного возмещения. Вкладчики банка, лишенного лицензии, смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения в электронной форме напрямую в КФГД, без посещения отделений банка-агента.

    Такая возможность появится и у вкладчиков АО «Tengri Bank», а также вкладчиков банков, которые на данный момент находятся в процессе ликвидации (АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Банк Астаны»). С 1 мая 2021 года более 450 тысяч вкладчиков, которые еще не обратились в банк-агент за выплатой, смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения онлайн.

    При этом порядок выплаты гарантийного возмещения через банк-агент сохранится для вкладчиков, предпочитающих банковское обслуживание традиционным способом, а также для тех вкладчиков, от имени которых за возмещением могут обратиться третьи лица (наследники, представители по доверенности и иные правообладатели).

    Заявления на выплату гарантийного возмещения будут приниматься КФГД как в электронной, так и письменной форме (через банк-агент) в течение 1 года с даты начала выплаты, а заявления вкладчиков банков, находящихся в процессе ликвидации, – до 1 мая 2022 года.

    Онлайн-подача заявления на выплату гарантийного возмещения упростит действующий порядок и станет более привлекательным способом получения выплаты, создав комфортные условия для вкладчиков. Это позволит сэкономить их личное время, сократить расходы на проезд до отделения банка-агента и снизить массовые скопления людей в первые дни выплат. Это особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

    Вторым шагом является перечисление КФГД сумм гарантийного возмещения, невостребованных вкладчиками в течение 1 года с даты начала выплаты, на их пенсионные счета в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в качестве добровольных пенсионных взносов.

    За 30 рабочих дней до завершения срока выплаты гарантийного возмещения КФГД уведомит вкладчиков через СМИ и собственный сайт о дате завершения выплат и перечислении в ЕНПФ невостребованных вкладчиками в течение 1 года сумм гарантийного возмещения.

    Сумма гарантийного возмещения, перечисленная в ЕНПФ, признается добровольным пенсионным взносом вкладчика, а также освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода). Пенсионные счета по учету добровольных пенсионных взносов будут открываться автоматически без необходимости посещения ЕНПФ.

    Данный порядок начнет действовать с 1 мая 2021 года для новых страховых случаев, а также распространится на вкладчиков АО «Tengri Bank» и иных банков, находящихся в процессе ликвидации (АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Банк Астаны»). За вкладчиками, которые в течение 1 года с даты начала выплаты или до 1 мая 2022 года не смогли по уважительным причинам обратиться за возмещением, сохранится право на получение гарантийного возмещения путем подачи в КФГД письменного заявления с подтверждающими документами. Перечень уважительных причин предусмотрен непосредственно в Законе «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».

    Заявление может быть подано до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка либо до наступления права вкладчика на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае если его сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

    Третье нововведение – защита депозитов в филиалах иностранных банков. Филиалы иностранных банков, которые будут открыты на территории Казахстана, станут участниками системы обязательного гарантирования депозитов с момента получения ими лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

    Таким образом, депозиты граждан, открытые в филиалах иностранных банков, будут также гарантированы КФГД.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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