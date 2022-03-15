КФГД сообщил дату завершения выплаты гарантийного возмещения вкладчикам ликвидируемых банков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) информирует вкладчиков АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о том, что 1 мая текущего года (включительно) завершается срок выплат гарантийного возмещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

В настоящее время КФГД и банками-агентами вкладчикам указанных банков уже выплачено 98% от общей суммы гарантийного возмещения. Это свыше 111,5 млрд тенге, возмещенных более 146 тысячам вкладчиков указанных банков. При этом часть сумм все еще остается невостребованной, поскольку большинство не обратившихся вкладчиков имеет остатки на депозитах/счетах/платежных карточках менее 1000 тенге. Чтобы их получить, депозиторам не обязательно приходить в отделения банков-агентов.

«Заявление можно подать онлайн через электронный портал выплат (https://clients.kdif.kz/) в КФГД в круглосуточном режиме, при этом гарантийное возмещение выплачивается безналичным путем на банковский счет вкладчика, указанный в его заявлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления. Такой способ доступен только для владельцев счетов, платежных карточек и вкладов. Вместе с тем, вкладчики, предпочитающие традиционное банковское обслуживание, а также законные представители, наследники и иные правообладатели вкладчиков, могут обратиться за получением гарантийного возмещения в банки-агенты с заявлением на бумажном носителе. С информацией, какие отделения банков-агентов, осуществляют выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на сайте банков-агентов», - пояснили в КФГД и добавили, что вкладчикам АО «Валют-Транзит Банк» необходимо обратиться с письменным заявлением в КФГД или ликвидационную комиссию банка по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 51/4.

КФГД напоминает, что суммы гарантийного возмещения, невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков до 1 мая 2022 года (включительно), будут перечислены на их индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов, открытые в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Если у физического лица в информационной системе ЕНПФ уже открыт индивидуальный пенсионный счет по учету добровольных пенсионных взносов (ДПВ), то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на данный счет. Если счет отсутствует, то он будет открыт автоматически. Основанием для открытия счета будет поступившая из КФГД в ЕНПФ невостребованная сумма гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам», - уточнили в ЕНПФ.

При этом идентификация физического лица, в пользу которого производится платеж, будет осуществляться по ФИО, ИИН, дате рождения.

За вкладчиками, которые в течение срока выплаты (до 1 мая 2022 года) не смогли по объективным причинам обратиться за возмещением, в том числе за теми чьи невостребованные суммы были перечислены в ЕНПФ, сохранится право на получение гарантийного возмещения путем подачи в КФГД письменного заявления с подтверждающими документами. Перечень уважительных причин предусмотрен в Законе «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».

КФГД такие заявления принимаются до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка либо до наступления права вкладчика на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае если его сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

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