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    КФГД сохранил максимальные рекомендуемые ставки по основным депозитам

    5 Ноября 2020, 09:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на декабрь 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Национальный банк Казахстана в рамках установления значения базовой ставки 26 октября принял решение оставить ее без изменений. В результате большинство ставок по депозитам остаются неизменными.

    Ставка по срочным депозитам на 24 месяца продолжает тенденцию плавного снижения в результате сокращения фактических рыночных ставок банков. Максимальные рекомендуемые ставки по данной категории депозитов с правом пополнения составят 9,1%, а без права пополнения – 9,4%. Очередное снижение отражает низкую заинтересованность банков в данных видах вкладов, которые по своим условиям для вкладчиков не имеют выраженного различия со срочными вкладами на другие сроки.

    В связи с тем, что по этим вкладам нет существенных ограничений по изъятию, их ставка доходности не предполагает наличие дополнительной премии за срочность, в отличие от сберегательных вкладов.

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