КФГД продлевает срок выплаты вкладчикам «Банка Астаны»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У вкладчиков АО «Банк Астаны» появилась возможность еще в течение полугода получать возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в КФГД, с момента начала выплаты, 26 января2019 года, в банк-агент за возмещением обратились 52 тыс. вкладчиков АО «БанкАстаны». Выплачено возмещение на общую сумму 36,9 млрд тенге. Таким образом,обязательства КФГД перед вкладчиками АО «Банк Астаны» погашены на 98,4%.

Оставшиеся 1,6% — это в основном небольшие остатки насчетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, 64%вкладчиков АО «Банк Астаны» имели депозиты менее 1 тыс. тенге, 79% вкладчиков –менее 5 тыс. тенге. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков АО«Банк Астаны» составляет 216 тыс. человек.

Cпустя полгода после начала выплаты вкладчики АО «Банк Астаны»продолжают обращаться в банк-агент. В течение последнего месяца поступало от 34до 115 заявлений в день, сумма выплат составляла от 1,7 до 9,6 млн тенгеежедневно.

КФГД и АО «Евразийский банк» считают целесообразным и далееобеспечить вкладчикам АО «Банк Астаны» возможность обратиться за возмещением всвоем городе, в своем районе и получить быстрое и удобное обслуживание. Завозмещением можно обратиться в любое отделение в любой рабочий день до 26января 2020 года.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам иплатежным карточкам, открытым в АО «Банк Астаны»: по депозитам в тенге – насумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 млнтенге, по депозитам в иностранной валюте – на сумму депозита с учетом капитализированноговознаграждения, но не более 5 млн тенге.

Напомним, 18 сентября 2018 года АО «Банк Астаны» был лишенлицензии на проведение всех банковских операций на основании решениярегулятора. 26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономическийсуд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны».

После того, как Алматинский городской суд рассмотрел иоставил без удовлетворения 9 апелляционных жалоб, 9 января 2019 года решениеСМЭС города Алматы от 26 ноября 2018 года вступилов законную силу.