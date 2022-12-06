Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-22-24℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге

    6 Декабря 2022, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу фонда.

    Новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря.

    В КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

    Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока:
    Экономика Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий предложили в Казахстане
    Рыбохозяйственных водоемов в СКО станет больше
    Агентство РК по регулированию и развитию финрынка опубликовало отчет «Рост в условиях риска»
    «С дипломом - в село!»: 5 300 специалистов прибыли работать в села Жамбылской области
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров