КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу фонда.

Новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря.

В КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока:



