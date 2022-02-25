КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов повышает максимальные ставки по депозитам в тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022 года. Кроме того, в целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по: срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года; сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года», - говорится в сообщении Фонда.

Изменения вводятся в действие с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам, пояснили в КФГД.