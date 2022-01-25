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КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

25 Января 2022 11:33
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КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.

Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года.


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