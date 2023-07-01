КФГД оставил без изменения предельные ставки вознаграждения по депозитам на август

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года и сохранил их на уровне июльских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФГД.

Вместе с тем, банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице:

Категория депозита По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Июль Август Июль Август

Несрочные депозиты

16,3

16,3

16,3

16,3

Срочные депозиты

3 месяца

17,3

17,3

16,8

16,8

6 месяцев

17,3

17,3

16,8

16,8

12 месяцев

14,8

14,8

14,5

14,5

24 месяца

10,7

10,7

10,5

10,5

Сберегательные депозиты

3 месяца

18,3

18,3

17,8

17,8

6 месяцев

18,3

18,3

17,8

17,8

12 месяцев

16,9

16,9

15,7

15,7

24 месяца

14,3

14,3

13,5

13,5