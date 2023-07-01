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    КФГД оставил без изменения предельные ставки вознаграждения по депозитам на август

    1 Июля 2023, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года и сохранил их на уровне июльских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФГД.

    Вместе с тем, банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

    Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице:

    Категория депозита

    По депозитам без пополнения, %

    По депозитам с пополнением, %

    Июль

    Август

    Июль

    Август

    Несрочные депозиты

    16,3

    16,3

    16,3

    16,3

    Срочные депозиты

    3 месяца

    17,3

    17,3

    16,8

    16,8

    6 месяцев

    17,3

    17,3

    16,8

    16,8

    12 месяцев

    14,8

    14,8

    14,5

    14,5

    24 месяца

    10,7

    10,7

    10,5

    10,5

    Сберегательные депозиты

    3 месяца

    18,3

    18,3

    17,8

    17,8

    6 месяцев

    18,3

    18,3

    17,8

    17,8

    12 месяцев

    16,9

    16,9

    15,7

    15,7

    24 месяца

    14,3

    14,3

    13,5

    13,5

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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