КФГД оставил без изменения предельные ставки вознаграждения по депозитам на август

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года и сохранил их на уровне июльских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФГД.
Вместе с тем, банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.
Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице:
Категория депозита По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Июль Август Июль Август
Категория депозита
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Июль
Август
Июль
Август
Несрочные депозиты
16,3
16,3
16,3
16,3
Срочные депозиты
3 месяца
17,3
17,3
16,8
16,8
6 месяцев
17,3
17,3
16,8
16,8
12 месяцев
14,8
14,8
14,5
14,5
24 месяца
10,7
10,7
10,5
10,5
Сберегательные депозиты
3 месяца
18,3
18,3
17,8
17,8
6 месяцев
18,3
18,3
17,8
17,8
12 месяцев
16,9
16,9
15,7
15,7
24 месяца
14,3
14,3
13,5
13,5