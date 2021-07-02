КФГД объявляет о дате начала выплат вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) информирует вкладчиков АО «Capital Bank Kazakhstan» о том, что выплата гарантийного возмещения будет осуществляться с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве банка-агента определен АО «Евразийский банк»,

Получить гарантийное возмещение вправе физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Capital Bank Kazakhstan». Прием заявлений и выплата гарантийного возмещения будут осуществляться через отделения банка-агента.

Сгласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, города Нур-Султан и Алматы по состоянию на 1 июля 2021 года отнесены к «красной» зоне и отделения банка-агента в этих городах, могут не работать в ближайшие выходные (праздничные) дни, при этом вкладчики смогут обратиться за получением возмещения в любые другие дни. КФГД рекомендует вкладчикам перед посещением отделений банка-агента проверить их режим работы и загруженность на сайте Евразийского банка.

Для получения возмещения вкладчику необходимо заполнить заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то предоставляются правоустанавливающие документы (например, нотариально удостоверенная доверенность или свидетельство о праве на наследство). Выплата гарантийного возмещения осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Вкладчики вправе выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет (карту) в банке-агенте или в любом другом банке. Кроме того, банк-агент предлагает заполнить заявление на выплату онлайн на сайте www.eubank.kz без посещения отделения.

Напомним, что выплата возмещения производится в пределах суммы остатков по депозитам в АО «Capital Bank Kazakhstan» с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии, но не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте; не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте; и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии – 25 июня 2021 года).

При наличии у вкладчика АО «Capital Bank Kazakhstan» двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом установленных лимитов по каждому виду депозита, к примеру, по депозиту в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Если вкладчик не обратится за получением гарантийного возмещения в течение года с даты начала выплаты (с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года), то невостребованная сумма будет перечислена на его индивидуальный пенсионный счет в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в качестве добровольного пенсионного взноса.

За выплатой остатков по депозитам сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики вправе обратиться в ликвидационную комиссию АО «Capital Bank Kazakhstan» после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.



