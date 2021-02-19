КФГД объявил о дате начала и порядке выплат вкладчикам AsiaCredit Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов в качестве банка-агента определил АО «Евразийский банк», который за счет средств Фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 24 февраля 2021 года и будет осуществляться до 1 мая 2022 года.

«Обращаем внимание, что в связи с карантинными мерами по недопущению распространения COVID-19 и с целью минимизации очередей банк-агент обеспечит возможность проверки суммы возмещения, подачи заявки и получения выплаты дистанционно. Провести все эти процедуры и получить подробную информацию вкладчики могут на сайте www.eubank.kz. АО «Евразийский банк» также будет обслуживать вкладчиков АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» по субботам», - сообщили в пресс-службе Фонда.

В случае выбора вкладчиком опции получения возмещения в отделении банка-агента КФГД рекомендует отслеживать на сайте Евразийского банка загруженность отделений перед их посещением.

Выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков клиента в AsiaCredit Bank с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии:

• не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;

• не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;

• и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у вкладчика AsiaCredit Bank двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом установленных лимитов по каждому виду депозита, к примеру, по депозиту в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Для получения гарантийного возмещения вкладчики AsiaCredit Bank могут обратиться в любое отделение или филиал банка-агента и заполнить заявление на выплату либо заполнить заявку на сайте www.eubank.kz.

Бланк заявления на выплату гарантийного возмещения можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД (www.kdif.kz) и заполнить его заранее.

Для получения возмещения вкладчику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то предоставляются правоустанавливающие документы (например, нотариально удостоверенная доверенность или свидетельство о праве на наследство). Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Вкладчики вправе самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет (карту) в банке-агенте или в любом другом банке.

За выплатой остатков по депозитам сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики вправе обратиться в ликвидационную комиссию AsiaCredit Bank после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.