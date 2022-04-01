Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

    1 Апреля 2022, 20:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального банка Республики Казахстан остался без изменений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

    Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам.


    Категория депозита

    По депозитам без пополнения, %

    По депозитам с пополнением, %

    Апрель

    Май

    Апрель

    Май

    Несрочные депозиты

    13,0

    13,0

    13,0

    13,0

    Срочные депозиты

    3 месяца

    13,5

    13,5

    13,0

    13,0

    6 месяцев

    13,5

    13,5

    13,0

    13,0

    12 месяцев

    13,5

    13,5

    13,0

    13,0

    24 месяца

    9,4

    9,4

    9,2

    9,2

    Сберегательные депозиты

    3 месяца

    14,0

    14,0

    13,5

    13,5

    6 месяцев

    14,0

    14,0

    13,5

    13,5

    12 месяцев

    14,9

    14,9

    13,7

    13,7

    24 месяца

    12,2

    12,2

    11,4

    11,4

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика КФГД Тенге Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая