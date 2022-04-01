КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального банка Республики Казахстан остался без изменений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам.
По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Апрель Май Апрель Май
Категория депозита
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Апрель
Май
Апрель
Май
Несрочные депозиты
13,0
13,0
13,0
13,0
Срочные депозиты
3 месяца
13,5
13,5
13,0
13,0
6 месяцев
13,5
13,5
13,0
13,0
12 месяцев
13,5
13,5
13,0
13,0
24 месяца
9,4
9,4
9,2
9,2
Сберегательные депозиты
3 месяца
14,0
14,0
13,5
13,5
6 месяцев
14,0
14,0
13,5
13,5
12 месяцев
14,9
14,9
13,7
13,7
24 месяца
12,2
12,2
11,4
11,4