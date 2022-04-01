КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального банка Республики Казахстан остался без изменений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам.



Категория депозита По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Апрель Май Апрель Май

Несрочные депозиты

13,0

13,0

13,0

13,0

Срочные депозиты

3 месяца

13,5

13,5

13,0

13,0

6 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

12 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

14,0

14,0

13,5

13,5

6 месяцев

14,0

14,0

13,5

13,5

12 месяцев

14,9

14,9

13,7

13,7

24 месяца

12,2

12,2

11,4

11,4



