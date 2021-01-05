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    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на февраль 2021 года

    5 Января 2021, 14:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на февраль 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными», - сообщили в КФГД.

    Незначительно снизились ставки по долгосрочным сберегательным вкладам на 24 месяца из-за сокращения фактических рыночных ставок банков.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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