КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на август 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам в тенге не изменились, так как базовая ставка Национального банка Казахстана, от которой зависят ставки по таким депозитам, в июне была сохранена на уровне 9%.

Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 и 24 месяца и сберегательным вкладам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка.

Незначительно был снижен уровень максимальной ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев до 13,9%, в связи со снижением средневзвешенной рыночной ставки по таким депозитам. Однако, по-прежнему, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.