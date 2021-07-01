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    11:11, 01 Июль 2021 | GMT +6

    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на август 2021 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Максимальные ставки по краткосрочным депозитам в тенге не изменились, так как базовая ставка Национального банка Казахстана, от которой зависят ставки по таким депозитам, в июне была сохранена на уровне 9%.

    Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 и 24 месяца и сберегательным вкладам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка.

    Незначительно был снижен уровень максимальной ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев до 13,9%, в связи со снижением средневзвешенной рыночной ставки по таким депозитам. Однако, по-прежнему, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.


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