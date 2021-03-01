КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на апрель 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на апрель 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самыми доходными остаются сберегательные депозиты без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14%. Напомним, что помимо высокой ставки, по сберегательным депозитам в тенге предусмотрена и повышенная сумма гарантии – 15 млн тенге.

«Максимальные ставки по краткосрочным депозитам также сохраняются на уровне предыдущего месяца в связи с тем, что в феврале 2021 года значение базовой ставки Национального Банка Казахстана, от которой они зависят, не пересматривалось», - отметили в пресс-службе фонда.

Ставки по срочным депозитам, зависящие от рыночной ставки, остаются неизменными, вследствие отсутствия выраженной тенденции по изменению предлагаемых банками ставок по соответствующим продуктам на системном уровне.

Изменения произошли по сберегательным вкладам на 24 месяца в связи с сохранением на рынке тенденции по снижению рыночных ставок по ним.



