КФГД исполнил треть обязательств перед вкладчиками «Capital Bank» за первые дни выплат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов исполнил треть своих обязательств перед вкладчиками АО «Capital Bank Kazakhstan» за первые дни выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan» через выбранный в качестве банка-агента АО «Евразийский банк» началась 3 июля 2021 года – через 6 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций. Для сравнения, выплата гарантийного возмещения для вкладчиков АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» началась через 8 рабочих дней.

За первые дни Казахстанский фонд гарантирования депозитов через банк-агент выплатил 189 гражданам, обратившимся за получением гарантийного возмещения, около 518,7 млн тенге, что составляет 30,8% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует вкладчикам, еще не обратившимся за получением гарантийного возмещения, в период выплаты (с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года включительно) подойти в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Выплата гарантийного возмещения осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Напомним, в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о лишении лицензии АО «Capital Bank Kazakhstan» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценны



