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    Кэшбэк за «длинный» отдых туристам предлагают ввести в Казахстане

    31 Августа 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно проекту, размер кэшбэка предлагается определять в зависимости от того, сколько дней отдыхает турист в рамках пакетного тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Так, за 1 проведенный с ночевкой день туристу предлагается выплачивать компенсацию в размере 5% от стоимости тура, а если отдых продлится 2 дня – то 10% от стоимости тура. Если 3 дня – уже 15%. Максимальный кэшбэк в 20% полагается тем, кто отдыхает 4 и более дней.

    Действие механизма предлагается распространить на туры в период «низкого» сезона в целях поддержки бизнеса, населения и заполняемости номерного фонда.

    Туристский кэшбэк выплачивается за туры, купленные как у туркомпаний, так и на маркетплейсах. Маркетплейс, в случае наличия собственных средств, оплачивает кэшбэк сразу после тура. Затем государство возмещает эти расходы.

    А в случае покупки тура у туркомпании в офлайн-формате государство направит кэшбэк напрямую туристу после того, как он сформирует и направит заявку с документами.

    На сегодняшний день разработан проект данных правил и ведется обсуждение с представителями туристского рынка.

    В рамках механизма к участникам проекта предъявляются минимальные требования. Для туроператоров – наличие лицензии на туроператорскую деятельность в сфере внутреннего туризма. А маркетплейс должен быть отечественным продуктом, удобным и для туриста, и для туроператора.

    «В целях дальнейшего стимулирования внутреннего туризма в Казахстане предлагается ввести туристский «кэшбэк». Это мировая практика, известная своей эффективностью. Отдыхающие внутри страны граждане смогут вернуть до 20% от стоимости тура. Это позволит развить культуру организованного отдыха и повысить доступность путешествий внутри страны», – отметил исполняющий обязанности председателя комитета туризма МКС РК Нуртас Карипбаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Минкультуры
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