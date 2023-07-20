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    Керамическое панно с изображением Жамбыла Жабаева появилось на стене дома в Петропавловске

    20 Июля 2023, 18:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на стене дома по улице Жамбыла Жабаева, собрали панно из керамической плитки с изображением великого казахского поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автором проекта является уроженец Северо-Казахстанской области, член Союза художников РК Болат Асербеков. Он автор похожего панно с портретом Абая, проекта по реконструкции 1,5-вековой мечети.

    На подготовку к нанесению панно мастеру потребовалось около восьми месяцев, не считая времени, потраченного на создание проекта.

    «Около восьми месяцев ушло на изготовление плитки, нанесение деколи, совмещение и прочее. Плюс обжиг. Печь – вещь непредсказуемая. Результат видишь только после того, как ее откроешь. Пять квадратных метров в течение суток можно обжигать в печи, которую привезли в Петропавловск. Всего площадь панно - около 200 квадратных метров. Все плитки пронумерованы. Панно собирали, как пазл. Почти месяц мы висели на стене. Срока использования у плитки нет. Она закреплена при 830 градусах. Только клей может быть причиной ее обрушения, но мы используем самого высокого качества», - рассказал Б.Асербеков.

    Первый подобный проект реализовали в 2020-м году – на стене дома по улице Абая создали керамическое изображение поэта.

    По словам заместителя акима города Адильбека Аубакирова, в планах – создать панно с портретом Магжана Жумабаева на одноименной улице.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область
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