Кенгуру и два кошачьих лемура прибыли в зоопарк Караганды

В зоопарк Караганды прибыли экзотические обитатели. Семейная пара кенгуру и два кошачьих лемура обживаются на новом месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Для сумчатых новоселов подготовили просторный вольер рядом с зеброй. С наступлением холодов животные переедут в здание. Караганда – третье место жительства серых кенгуру. Ранее они обитали в России, куда приехали из Израиля.

Молодая семейная пара кенгуру отличается дружелюбным характером. Их любимое блюдо – местные кабачки. А вот кошачьи лемуры, которые прибыли из Алматы, оказались гурманами. Для самцов разработали спецменю и создали особенные условия.

«Почему они кошачьи лемуры, потому что они умеют мурлыкать. Именно мурлычут, как кошки. Для них мы специальные корма покупаем. Очень любят творожную запеканку с рожками. Для них специально мы это все готовим. Обязательно едят яблоки, бананы. Мы надеемся, что мы приобретем в ближайшее время самок, и будем ждать потомство», - говорит руководитель отдела зоопарка города Караганды Елена Морозова.