РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:58, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кенгуру и два кошачьих лемура прибыли в зоопарк Караганды

    None
    Кадр из видео: instagram.com/krgzoo
    В зоопарк Караганды прибыли экзотические обитатели. Семейная пара кенгуру и два кошачьих лемура обживаются на новом месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Для сумчатых новоселов подготовили просторный вольер рядом с зеброй. С наступлением холодов животные переедут в здание. Караганда – третье место жительства серых кенгуру. Ранее они обитали в России, куда приехали из Израиля.

    Молодая семейная пара кенгуру отличается дружелюбным характером. Их любимое блюдо – местные кабачки. А вот кошачьи лемуры, которые прибыли из Алматы, оказались гурманами. Для самцов разработали спецменю и создали особенные условия.

    «Почему они кошачьи лемуры, потому что они умеют мурлыкать. Именно мурлычут, как кошки. Для них мы специальные корма покупаем. Очень любят творожную запеканку с рожками. Для них специально мы это все готовим. Обязательно едят яблоки, бананы. Мы надеемся, что мы приобретем в ближайшее время самок, и будем ждать потомство», - говорит руководитель отдела зоопарка города Караганды Елена Морозова.

    Теги:
    Карагандинская область Видео Животные Караганда для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!