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    Кенесы городского самоуправления хотят создать в стране

    6 Апреля 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уровне столицы, городов республиканского и областного значения будет сформирован орган местного самоуправления – кенес. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков в ходе презентации в Мажилисе законопроекта «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От неправительственных организаций периодически поступала критика, что в городах не развито местное самоуправление. В этой связи, на уровне столицы, городов республиканского и областного значения будет сформирован орган МСУ – кенес городского самоуправления, срок полномочий которого будет составлять четыре года», - сказал Бауыржан Омарбеков.

    Спикер пояснил, что для формирования кенеса городского самоуправления территория столицы, города республиканского и областного значения подразделяется на округа, а округа - на участки. Границы округов и участков определяются соответствующим маслихатом.

    «От каждого участка, из числа жителей участка избираются представители, которые войдут в состав окружного кенеса городского самоуправления и будут представлять интересы жителей соответствующего участка (округа). Состав кенеса городского самоуправления формируется аналогично из числа представителей округов в количестве один представитель от одного округа, избранные путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов окружного кенеса городского самоуправления. Деятельность членов кенеса городского самоуправления будет осуществляться на общественных началах», - пояснил Бауыржан Омарбеков.

    Вице-министр добавил, что кенес городского самоуправления в рамках своих компетенций будет принимать решения, которые будут оформляться в виде протокола, направляться в органы местного государственного управления и соответствующий маслихат.

    Задачами кенеса городского самоуправления и его членов являются:

    определение приоритетных задач местного сообщества и сроков их реализации;

    взаимодействие с местными представительными и исполнительными органами, представителями объединения собственников имущества и простых товариществ многоквартирных жилых домов по вопросам местного значения;

    привлечение граждан к решению вопросов улучшения сохранности, эксплуатации, ремонта, благоустройства жилых домов и придомовых территорий;

    участие в земельной комиссии и др.

    Автор:

    Серик Сабеков

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