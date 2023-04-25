Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Кенеш Алимжанов возглавил управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области

    25 Апреля 2023, 18:04

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Алимжанов Кенеш Галибекович назначен руководителем областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Кенеш Галибекович родился в 1978 году в Костанае. В 1999 году окончил Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по квалификации «юрист», в 2007 году Костанайский социально-технический университет им. Зулкайнара Алдамжара - «бакалавр учета и аудита», в 2010 году - Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «магистр государственного управления».

    Трудовой путь начал юристом ТОО «Костанайский автобусный парк» в Костанае. В разные годы проработал на различных управленческих должностях.

    До назначения был заместителем руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
    Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    Бахытжан Омаров назначен заместителем председателя правления БРК
    Гульнара Кулкаева назначена руководителем Национального центра развития здравоохранения
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Новости партнеров