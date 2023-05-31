Кенес Ракишев выплатил чемпионам мира по боксу по $100 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 мая в Алматы состоялось торжественное чествование победителей и призеров чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин. Спортсмены и тренеры получили денежные сертификаты из личных средств президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева, передает МИА «Казинформ».

Чемпионы мира в Ташкенте Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай были удостоены призовыми в размерах по 100 тысяч долларов США. Финалисту ЧА Дулату Бекбауову предусмотрены 50 тысяч долларов США и специальный подарок от Ракишева – фирменные швейцарские часы.

Свою долю признания получили и представительницы прекрасного пола. Серебряным призерам чемпионата мира в Нью-Дели Карине Ибрагимовой и Ляззат Кунгейбаевой от главы отечественного бокса по 30 тысяч долларов США, бронзовым призам ЧМ Алуе Балкибековой, Валентине Хальзовой и Фаризе Шолтай – по 10 тысяч долларов США.

Не остались без внимания и другие представители команд, которые внесли вклад в успешные результаты: тренерские штабы, консультанты и представители комплексно-научных групп боксеров. Штатные и личные тренеры, врачи, массажисты и другие получили денежные премии в размерах от 1 000 до 15 тысяч долларов США.

«Я в очередной раз благодарю всю страну за ту поддержку, которую нам оказывали во время чемпината мира. Для нас это большая честь, для нашей Федерации, для всей команды. Более того, как вы все знаете, мы находимся на первом месте в мировом боксерском рейтинге. Здесь стоит отметить, что наш президент РК Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил наших чемпионов, весь Казахстан, а по приезду команды домой, пракктически сразу же пригласил ее к Акорду. Также, хотел бы отметить что для нас историческим является не только результат в ринге, но и сегодняшнее мероприятие. Мы впервые в этот день чествуем не только спортсменов итренеров, но и мам наших победителей! Я хотел их лично поблагодарить что воспитали таких чемпионов. Уверен, что эта традиция станет в Казахстанской федерации бокса традиционной», - сказал в поздравительной речи Кенес Ракишев.

Матерям чемпионов, которых специально приехали из разных городов страны, Кенес Ракишев подарил цветы и сертификаты на суммы по 2 миллиона тенге.

Наставнику мужской команды Мырзагали Айтжанову, за показанный результат в столице Узбекистана, помимо сертификата на сумму 25 тысяч долларов США, также от имени КФБ вручили автомобиль.

Общая сумма сертификатов, не считая отдельных призов, тем самым составила более $600 тысяч.

Для справки:

На XIII чемпионате мира по боксу среди женщин в Нью-Дели в конкуренции 65 стран и 300 участниц, подопечные главного тренера Шамиля Сафиуллина показали великолепный результат – завоевав исторические 6 наград на выездных соревнованиях – такое впервые в истории. Серебряными призерами на индийском ринге стали Карина Ибрагимова и Ляззат Кунгейбаева. Бронзовые медали выиграли Алуа Балкибекова, Валентина Хальзова и Фариза Шолтай.

Что касается национальной сборной Казахстана по боксу среди мужчин, то подопечные главного тренера Мырзагали Айтжанова на XXII чемпионате мира завоевали 5 наград и второе место в общекомандном зачете. 4 золотые и 1 серебряная медали стали лучшим выездным результатом в истории казахстанского бокса. Героями чемпионата мира на ташкентском ринге стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай и Дулат Бекбауов.

Всего, за годы Независимости Казахстана наши боксеры на чемпионатах мира выиграли 18 золотых наград – из них только на последних двух чемпионатах мира в Сербии (2021 г.) и Ташкенте (2023 г.) наши боксеры выиграли 6 «золота».







