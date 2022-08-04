Кемпинг зоны строят в Алматы - посетителей нацпарков призывают беречь природу и соблюдать чистоту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы осенью прошлого года появилась первая кемпинг зона со столами, скамейками, беседками, площадками для палаток. Также на этом месте были установлены качели алтыбакан в национальном стиле, но посетители парка уже успели их сломать, а обшивку навеса для палаток разрушили. Специалисты Иле-Алатауского национального парка призывают жителей и гостей соблюдать чистоту, беречь природу, быть экологический культурными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор ТОО «Туристский информационный центр Алматы» Едиге Маргулан ознакомил журналистов с кемпинг зоной. Она обустроена в «Березовой роще» на территории Иле-Алатауского национального парка. На сегодня строятся еще пять таких зон - они появятся в самых популярных локациях Большого и Малого Алматинского ущелий, включая Горельник, Ак Булак, Кызылсай, Казачка, поляна «Лунная».

«К сожалению, туристы не очень аккуратно относятся к качелям. Качели рассчитаны на нагрузку до 800 кг, но мы видим, что сюда лезут около 20 человек. Это большая нагрузка. Также здесь разрушена обшивка крыши. Таких случаев не мало. Отдыхающие еще выламывают скамейки, потом их жгут, чтобы согреться ночью», - говорит директор ТОО.

Инспектор Иле-Алатауского национального парка Владислав Мухамадиев отметил, что в большей степени вандализмом занимается молодежь.

«Мы каждый день ходим здесь и собираем мусор. Некоторых нарушителей уже привлекли к административной ответственности: за мусор (10 МРП), за разведение костра в неположенном месте (100 МРП). Сейчас к тому же пожароопасный сезон. На постоянной основе проводим патрулирование, профилактическую работу, разъяснительную беседу с посетителями», - заявил он.

Он также добавил, что на территории нацпарка также запрещены сбор грибов и ягод без документов, охота и рыбалка, уничтожение деревьев и краснокнижных растений. По его словам, в нацпарке обитают множество краснокнижных животных и птиц.

Едиге Маргулан отметил, что на благоустройство этой кемпинг зоны с учетом доставки материалов в горы было потрачено 8,4 млн тенге. Это за счет бюджетных средств.

Спикеры призывают жителей и гостей города беречь природу, не мусорить и с уважением относится к окружающим.

По данным управления туризма Алматы, по итогам первого квартала этого года местами размещения обслужено 322,6 тыс. посетителей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 года (239,1 тыс. человек). Количество иностранных туристов составило 55,1 тыс. человек, что на 147% больше, чем за первый квартал 2021 года.



