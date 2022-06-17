Кемпинг-городок появится в нацпарках Чарын и Алтын-Эмель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году Чарынский национальный парк посетили около 40 тыс. туристов, национальный парк «Алтын-Эмель» - около 20 тыс. В организации QazaqGeography, которая занимается инфраструктурой этих парков, ожидают увеличение количества посетителей в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя проекта QazaqGeography по созданию туристской инфраструктуры Томирис Мусаевой, на территории нацпарков Чарынский и «Алтын-Эмель» уже появились питьевые фонтаны, беседки, урны, навигации, инфотаблички. Планируется возведение визит-центров, кемпингов, глэмпингов, караванингов в Долине замков Чарынского каньона, около поста №1 в парке «Алтын-Эмель» и у гор Актау.

«На первом этапе это будут казахский аул из пяти юрт, пять глэмпингов, пять кемпингов и несколько площадок для каравайнеров, кто приехал со своими палатками», - сообщила она в кулуарах круглого стола по теме национальных парков и экологического туризма.

Что касается дорог, то по данным Т. Мусаевой, в Чарынский национальный парк проложен асфальт вплоть до самого каньона, до Долины замков. Это способствовало повышению количества туристов.

«В «Алтын-Эмель» дорога проложена до поста №1, но там гравийная дорога. Внутри нацпарка она асфальтироваться не будет, это будет вредить местной фауне. Сайгаки, джейраны должны спокойно ходить на водопой на Капшагай», - добавила она.