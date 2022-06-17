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    Кемпинг-городок появится в нацпарках Чарын и Алтын-Эмель

    17 Июня 2022, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году Чарынский национальный парк посетили около 40 тыс. туристов, национальный парк «Алтын-Эмель» - около 20 тыс. В организации QazaqGeography, которая занимается инфраструктурой этих парков, ожидают увеличение количества посетителей в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя проекта QazaqGeography по созданию туристской инфраструктуры Томирис Мусаевой, на территории нацпарков Чарынский и «Алтын-Эмель» уже появились питьевые фонтаны, беседки, урны, навигации, инфотаблички. Планируется возведение визит-центров, кемпингов, глэмпингов, караванингов в Долине замков Чарынского каньона, около поста №1 в парке «Алтын-Эмель» и у гор Актау.

    «На первом этапе это будут казахский аул из пяти юрт, пять глэмпингов, пять кемпингов и несколько площадок для каравайнеров, кто приехал со своими палатками», - сообщила она в кулуарах круглого стола по теме национальных парков и экологического туризма.

    Что касается дорог, то по данным Т. Мусаевой, в Чарынский национальный парк проложен асфальт вплоть до самого каньона, до Долины замков. Это способствовало повышению количества туристов.

    «В «Алтын-Эмель» дорога проложена до поста №1, но там гравийная дорога. Внутри нацпарка она асфальтироваться не будет, это будет вредить местной фауне. Сайгаки, джейраны должны спокойно ходить на водопой на Капшагай», - добавила она.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область Туризм Экология
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