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    Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

    28 Января 2022, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Кемелбек Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.

    Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

    Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО «ИА «Интерфакс-Казахстан».

    В разные годы работал в коммерческих структурах.

    В 2015-2016 гг. занимал руководящие должности в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

    В 2016-2017 гг. — председатель правления АО «Телерадиокорпорация «Казахстан».

    В 2019-2020 гг. — председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

    С июня 2020 года и по настоящее время являлся вице-министром информации и общественного развития РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Отставки МИОР
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