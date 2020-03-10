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    КЧС перешел на усиленный режим работы с Казгидрометом

    10 Марта 2020, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о противопаводковых работах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы перешли на усиленный режим работы с Казгидромет. По прогнозным данным с 7 по 13, которые мы на сегодняшний день имеем, площадь Казахстана, покрытая снежным покровом сократилась до 54% общей территории. Как я говорил ранее, у нас не предвещают серьезной паводковой обстановки территории Туркестанской, Кызылординской областей», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, ледостав полностью сошел по реке Сырдарье.

    «Не представляет угрозу соответствующее образование заторов. Работает в исправном штатном состоянии Шардаринское водохранилице и Коксарайский контрегулятор, в которых происходит наполнение в установленных графиках комитета водных ресурсов», - отметил спикер.

    Вместе с тем он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка пока прогнозируется соответственно прогнозам на территории Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

    «Предварительно мы начали проводить совместную работу с местными исполнительными органами по разрыхлению снежного покрова в руслах рек. Профилактические взрывные работы проведены на территории Восточно-Казахстанской области, частично на территории Карагандинской», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Паводок МВД РК
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