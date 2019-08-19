КЧС: Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В13:20 в базовый лагерь «Каркара» в Алматинской области прибылавысококвалифицированная группа казахстанских альпинистов в составе трехчеловек. Для дальнейшей переброски альпинистов в Республику Кыргызстанподготовлен борт МИ-171 Казавиаспас КЧС МВД РК. Спасательная операцияказахстанских альпинистов начнется после улучшения погодных условий. В низовьяхгор Тянь-Шаня продолжается выпадение осадков в виде дождя, в высокогорье –снег. Также для проведения совместных поисковых работ подготовлена группакыргызских альпинистов», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВДРК Нурсултан Нурахметов.

Каксообщалось, 17 августа в посольство Республики Казахстан в КыргызскойРеспублике обратилась гражданка Республики Казахстан Шахаризада Шахбутова ссообщением о том, что на пике «Победы» (7134 метров в Иссык-Кульской области) вгорах Тянь-Шань пропалитри альпиниста: Отепбаев Мурат Матвеевич, 12.09.1970 г.р.; Корнеев АндрейСергеевич, 19.03.1977 г.р.; ЧечулинАлександр Борисович, 02.10.1961 г.р.

Консуломв Кыргызской Республике была установлена связь с туристической компанией «АксайТревел» Кыргызской Республики, организовавшей поход на пик «Победы».

По информации туристической компанией «АксайТревел» 4 августа группа казахстанских альпинистов из 3 человек начала поход напик «Победы».

14августа группе удалось покорить этот пик. Началось ухудшение метеоусловий,усилился ветер).

15августа в 08 часов 15 минут группа в последний раз вышла на связ посредствомрадиосвязи и сообщила о смерти А. Чечулина, в результате оттёка лёгких. Намомент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров. Палатки иснаряжения унесло ветром. Для сохранения жизни М. Отепбаев и А. Корнеев выкопалиснежную яму и укрылись в ней.

18августа для поиска пропавших альпинистов был задействован вертолет МИ-8,принадлежащий туристической компании «Аксай Тревел» Кыргызской Республики.Поиски результатов не дали.

Аким Алматы также прокомментировал пропажугруппы казахстанских альпинистов в горах.

МинобороныРК ищет пропавшихальпинистов в Кыргызстане.