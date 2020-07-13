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    Казыгуртский предприниматель передал в больницу комплекты кислородного концентратора

    13 Июля 2020, 05:41

    КАЗЫГУРТ. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области местный предприниматель Ерлан Досанбаев передал в центральную районную больницу пять комплектов кислородного концентратора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «В связи с распространением эпидемии, к сожалению, ситуация в стране осложняется. В лечебных учреждениях сейчас очень много больных. Врачи работают круглосуточно. Данное устройство имеет большие возможности для пациентов. Теперь врачи смогут оказать своевременную помощь больным с помощью кислородного концентратора», - отметил главный врач районной больницы Б.Ережепов, выразив благодарность меценату.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Благотворительность Здравоохранение
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