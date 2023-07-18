«КазТрансОйл» поставил на НПЗ страны 8,8 млн тонн нефти в I полугодии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансОйл» подвело производственные итоги за I полугодие 2023 года. В отчетном периоде отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» транспортировано 21 млн 353 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 394 тонн больше, чем в I полугодии 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» снизился по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года на 214 тыс. тонн и составил 8 млн 816 тыс. тонн. В том числе: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» поставлено 2 млн 857 тыс. тонн нефти, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - 2 млн 767 тыс. тонн нефти, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» - 2 млн 776 тыс. тонн нефти, ТОО «СП «CASPI BITUM» - 415 тыс. тонн нефти.

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау - Самара» магистрального нефтепровода «Узень - Атырау - Самара» составил 4 млн 945 тыс. тонн, что на 713 тыс. тонн больше показателя I полугодия 2022 года.

По участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на территории Республики Казахстан, транспортировано 5 млн 454 тыс. тонн нефти, что на 42 тыс. тонн больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года.

Осуществлена перевалка 5 млн 509 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод «Атасу - Алашанькоу». По сравнению с I полугодием 2022 года показатель снизился на 204 тыс. тонн.

Объем перевалки нефти в систему АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» составил 1 млн 190 тыс. тонн, что больше, чем в аналогичном периоде 2022 года на 640 тыс. тонн.

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО «КазТрансОйл» составил 1 млн 639 тыс. тонн, что на 583 тыс. тонн больше по сравнению с I полугодием 2022 года.

Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 16 млрд 808 млн тонно-километров, что больше показателя I полугодия 2022 года на 79 млн тонно-километров.

Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» составил 21 млрд 535 млн тонно-километров, что на 196 млн тонно-километров меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года.

По системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» транспортировано 9 млн 287 тыс. тонн нефти, что на 440 тыс. тонн меньше, чем в I полугодии 2022 года. Грузооборот нефти составил 8 млрд 331 млн тонно-километров, что на 595 млн тонно-километров меньше результата I полугодия 2022 года.

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО «МунайТас» составил 2 млн 731 тыс. тонн, это на 109 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Увеличился и грузооборот нефти на 44 млн тонно-километров, составив 1 млрд 102 млн тонно-километров.

По группе компаний ООО «Батумский нефтяной терминал» объем перевалки нефти, нефтепродуктов и газа составил 778 тыс. тонн, что на 275 тыс. тонн меньше, чем в I полугодии 2022 года.

Потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по магистральному водоводу «Астрахань-Мангышлак» ТОО «Магистральный Водовод» подано 14 млн 107 тыс. куб. м. пресной воды, уменьшение объема поставки воды по сравнению с показателем за I полугодие 2022 года составило 597 тыс. куб. м.