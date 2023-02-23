«КазТрансОйл» начал прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 февраля, в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл» Шынгыс Ильясов, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО «КазТрансОйл» транспортирует в феврале 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года», - пояснили в пресс-службе компании.

В середине января АО «КазТрансОйл» сообщило о получении подтверждения от министерства энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию.

1 февраля министр энергетики Булат Акчулаков заявил о том, что Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля.

21 февраля сообщалось о том, что экспорт казахстанской нефти в Германию задерживается.