Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «КазТрансГаз Аймак»: Технические условия для газификации выдаются бесплатно и онлайн

    6 Января 2023, 13:50

    АО «КазТрансГаз Аймак» упростил получение Технических условий (ТУ) для газификации в рамках улучшения работы по подключению населения к газу.

    Для газификации дома, в первую очередь, надо получить Технические условия. Теперь это просто!

    Заявку на получение Технических условий (ТУ) теперь можно подать онлайн – в личном кабинете потребителя на сайте АО «КазТрансГаз Аймак» – www.ktga.kz,а также по адресам расположения производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах. После обработки заявки готовое техническое условие можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS.

    В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»выдача технических условий АО «КазТрансГаз Аймак» осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно) .

    В случае требования оплаты за выдачу Технических условий, а также иных фактов противоправных и коррупционных действий сотрудников АО «КазТрансГаз Аймак» настоятельно просим сообщать об этом в единый контактный центр АО «КазТрансГаз Аймак» по номеру 5169 или через мессенджеры Whatsapp/Telegram по номеру +7 777 121 26 26. (Звонок на территории Республики Казахстан бесплатный).
    Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 43,2 млрд кубометров газа поставили в Китай по газопроводу из Центральной Азии в 2022 году
    «Лукойл» может продать заправки в Румынии и Молдове «КазМунайГазу»
    Цена газа в Европе опустилась ниже $750 за 1 тысячу кубометров впервые с 2 ноября 2021 года
    В Европе падают цены на природный газ
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров