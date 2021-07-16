Kazsat-2: 10 лет успешной работы на орбите

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня для коллектива АО «Республиканского центра космической связи» (РЦКС) особый день. Ровно 10 лет назад, 16 июля 2011 года с космодрома Байконур был запущен второй казахстанский спутник связи и вещания Kazsat-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие в честь этой знаменательный даты прошло в режиме онлайн. Специалистов РЦКС поздравили руководители Казкосмоса, партнеры и коллеги из российских предприятий космической промышленности, отечественные операторы связи, друзья и соратники.

«Знаю, что для коллектива РЦКС - приверженца традиций, даты запусков космических аппаратов, основания предприятия, наземных комплексов управления очень значимые. А факт создания и развития казахстанской космической системы связи и вещания Kazsat, к которому ваш коллектив имеет самое непосредственное отношение, очень важен для всей страны. Сегодня космическая система связи и вещания «Казсат» в составе двух аппаратов и двух комплексов управления полностью обеспечивает наше государство в услугах связи, гарантируя стратегическую и информационную безопасность страны», - отметил в своем поздравлении председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.

Спустя 10 лет с начала эксплуатации спутник KazSat-2 функционирует в штатном режиме. Загрузка космического аппарата по состоянию на 16.07.2021 года составляет 70%. Услугами KazSat-2 пользуется 11 крупнейших спутниковых операторов, количество земных станций спутниковой связи, допущенных к работе через КА KazSat-2 составляет 5 119 единиц по всей территории Республики Казахстан, сообщает пресс-служба АО «РЦКС».

Зона обслуживания космического аппарат Кazsat-2 включает всю территорию Республики Казахстан, страны Центральной Азии. Срок активного существования космического аппарата, расположенного на орбитальной позиции 86,5° восточной долготы, рассчитан на 12,5 лет. Технический ресурс составляет 14, 5 лет.

«16 июля 2021 года - это будут 3654 сутки полета Kazsat-2, за это время было проведено 13 тысяч сеансов управления спутником, в обеспечении управления космическими аппаратами связи и вещания задействованы как минимум 40 инженеров», - рассказал директор центра космической связи «Акколь» Кайрат Тельгарин.

«Большинство сотрудников нашего коллектива являются участниками создания, запуска, эксплуатации всей группировки казахстанских спутников Kazsat. Этот костяк специалистов космической связи во главе с первым руководителем Виктором Дмитриевичем Лефтером, спустя 17 лет, работает и сегодня. «Человеческий ресурс, профессиональные кадры - наш главный капитал, основа стабильной работы предприятия», - считает председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

Как отмечают молодые специалисты, у них есть повод гордиться тем, что они работают АО «РЦКС». «Ведь быть на прямой связи с космосом дано не каждому», - говорит инженер отдела управления полетами Ильнур Стыбаев, который к юбилею спутника «Kazsat-2» посвятил свой видеоролик о Центре космической связи «Акколь».

Напомним, казахстанская космическая система связи и вещания Kazsat, эксплуатацию которой ведет АО «РЦКС», состоит из двух аппаратов ( Kazsat-2, Kazsat-3) и двух комплексов управления «Акколь» ( Акмолинская область) и «Коктерек» ( Алматинская область). Услугами спутников связи KazSat пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций на территории страны. Общая загрузка космической системы связи KazSat на данный момент составляет порядка 73%.