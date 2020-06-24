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    «Казпочта» выпустила антикоррупционную почтовую марку

    24 Июня 2020, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» выпустило почтовую марку, посвященную теме противодействия коррупции. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С данной инициативой выступило само Агентство по противодействию коррупции. Она нам очень понравилась, потому что это государственный орган в такой сфере, которая волнует всех наших граждан, выходит с такой идеей. У нас есть специальная серия «Политика и государство», куда мы отнесли эту марку. За очень короткое время мы ее проработали. Тираж марки составляет 10 тысяч экземпляров, на первом этапе. Номинальная стоимость 200 тенге, ее можно отправлять по Казахстану и во все страны мира», – сказал С.Сарсенов.

    Глава «Казпочты» отметил, что почтовых марок такой тематики в мире выпускается мало, поэтому можно ожидать, что новая марка вызовет интерес в разных странах.

    В целом, по мнению С. Сарсенова, инициативы Агентства в повышении прозрачности и открытости в работе государственных органов поддерживаются казахстанским обществом.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Коррупция Связь, ТВ, IT Общество
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