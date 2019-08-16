Казпочта сделала ставку на предоставление услуг онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 млрд 281 млн тенге казахстанцы оплатили онлайн за почтовые и финансовые услуги в Казпочте за семь месяцев 2019 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

«Постепенный переход от получения услуг в отделениях почты ких заказу и оплате через сервисный портал и мобильное приложение – это тренд,который мы наблюдаем в последние несколько лет», - отмечает Дилара Зарлыкова,директор департамента рекламы и PR АО «Казпочта».

Лидерство по популярности у казахстанцев среди почтовыхуслуг, оплачиваемых онлайн, держат такие, как вызов курьера на дом, изменениеадреса доставки почты, перенаправление посылки на почтомат и услуги гибриднойэлектронной почты. Среди финансовых онлайн-операций самыми популярными являются партионныйденежный перевод, оплата по реквизитам, перевод с карты на карту либо же наруки.

Больше всего онлайн-услугами почты пользуются в городахНур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе, Жезказгане.

Сервисный портал и мобильное приложение Post.kz – этополноценное «онлайн-отделение» почты. На нем можно заказать и оплатить 30 видовуслуг. Средний чек услуги, получаемой через post.kz, – 4 тыс. тенге. Ежедневночерез портал проходит более 5 тыс. онлайн-операций. При этом минимальнаяпосещаемость портала в день составляет 40 тыс., максимальная – более 70 тыс.Общее количество зарегистрированных пользователей, которые на постоянной основепокупают онлайн-услуги почты – 712 тыс. 910 казахстанцев. Все сервисы доступныв одном личном кабинете, что существенно облегчает процесс получения услуг.

«Post.kz сегодня – это уникальная платформа в Казахстане,которая наряду с другими проектами Казпочты уверенно приближает к нам цифровоебудущее. Именно поэтому в августе 2019 года мы сделали рестайлинг нашего«онлайн-отделения». Главная цель – сделать его более комфортным для казахстанцев,чтобы они могли еще быстрее получать услуги почты в интернете. ОбновленныйPost.kz сейчас работает в тестовом режиме и активно принимает замечания ипожелания клиентов», - рассказала Дилара Зарлыкова.