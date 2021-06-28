Казпочта предложит новый сервис сельчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный почтовый оператор и крупный интернет-провайдер развивают новые сервисы для своих клиентов. С этой целью руководители компаний - АО «Казпочта» Канат Алпысбаев и АО «Кселл» Юрий Харламов подписали меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ».

Все проекты, реализуемые в рамках меморандума, будут в первую очередь направлены на удовлетворение потребностей казахстанцев, проживающих в сельской местности и в районных центрах.

В частности, в селах и в районных центрах в почтовых отделениях Казпочты жители смогут заказать смартфоны на местах, без необходимости выезда в крупные города. Сельчанам будут предложены удобные варианты приобретения гаджетов за наличные и в рассрочку.

Также через сайт Post.kz или мобильное приложение Post.kz пользователи смогут заказать товары из интернет-магазина Kcell. Доставку любой онлайн-покупки осуществит Казпочта. В любую точку Казахстана, включая отдаленные и малые села. Осуществление этих видов агентских и почтовых услуг позволит нацоператору предоставить сельчанам равный доступ к цифровым продуктам.

« Казпочта в рамках цифровой трансформации сосредоточена на совершенствовании своих сервисов и развитии потенциала электронной торговли. Этому способствует и синергия наших с партнером ресурсов. Взаимодействие в части использования маркетплейсов, Fullfilment-центров и почтово-логистических услуг формирует экосистему бесшовного сервиса. Особо хочу подчеркнуть, что в первую очередь мы ориентированы на создание удобных условий для жителей сел и районов. С этой целью мы сейчас активно работаем над созданием «Витрины маркетплейсов» на нашем сайте и в мобильном приложении, где жители даже самых отдаленных сел смогут выбрать необходимые товары и заказать их доставку «, - отметил председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

«Мы стремимся стать еще доступнее и удобнее для всех жителей нашей страны без исключения. В тяжелый период пандемии мы уделили особое внимание онлайн-продажам и не ошиблись, поскольку это оказалось очень востребованной и удобной услугой для наших абонентов. Если ранее, покупки онлайн делали в основном, жители крупных городов, то сейчас, у нас появляется все больше покупателей из сельской местности. Благодаря проекту «250+», участником которого является Kcell, мобильный широкополосный интернет приходит в села Казахстана с населением от 250 человек, и теперь сельчане могут пользоваться онлайн услугами наравне с горожанами. А благодаря нашему сотрудничеству с АО «Казпочта», доставка товаров даже в самые отдаленные населенные пункты страны станет доступнее, быстрее и надежнее. Для нас очень важно, чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно, и мы постоянно работаем над повышением уровня наших сервисов», - отметил СЕО «Кселл» Юрий Харламов.

Национальный почтовый оператор и интернет-провайдер планируют до конца текущего года внедрить новую опцию для пользователей: перевод денежных средств с баланса мобильного телефона на любую платежную карту Казпочты. Операция будет осуществляться c мобильного приложения или сайта Post.kz.