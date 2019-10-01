Казпочта передала часть функций почтальонов сотрудникам КСК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казпочта передала часть функций почтальонов сотрудникам КСК. Пилотный проект пока запустили только в столице. В нем уже участвует 5 кооперативов собственников квартир и 44 дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«За счет такого нововведения удалось снизить нагрузку на столичных почтальонов и повысить оперативность доставки письменной корреспонденции и периодических изданий. Наша главная цель - повысить оперативность. В июле мы вручили нашим почтальонам элеткросамокаты, теперь – снижаем их нагрузку за счет привлечения сотрудников КСК, - рассказал Баглан Оразбай, заместитель директора «Астана почтамта». – На одного почтальона приходится обычно от 70 до 300 писем в день. Многие из них физически не успевают вручать всю корреспонденцию день в день. Чтобы облегчить их нагрузку, мы запустили данный проект».

Казпочта передает работникам КСК лишь часть функции почтальона. В их обязанности входит лишь осуществление доставки, а создают доставочный лист и сортируют отправления сотрудники филиала.

«Мы сами осуществляем перевозку отправлений до КСК, что облегчает им доставку и экономит их время. Им не приходится ехать за отправлениями в филиал Казпочты. Работника КСК мы принимаем на работу по договору возмездного оказания услуг. За обслуживание 5-15 домов оплата составляет 53,5 тыс. тг., за 15-25 домов – 60 тыс. тг. Кроме того, работнику КСК, выполняющему функции почтальона, начисляются пенсионные отчисления», - рассказал Баглан Оразбай.

Планируется, что в начале октября будут заключены договора еще с тремя КСК. А до конца текущего года их будет уже 15. Если пилотный проект покажет положительные результаты и сократит сроки доставки, данный опыт будет распространен по всем районам столицы и в регионах.