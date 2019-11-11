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    Казпочта ожидает более 2 млн посылок на AliExpress

    11 Ноября 2019, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня традиционно проходит всемирный день шопинга на известнейшей торговой площадке AliExpress.com. Событие является крупнейшим в мире 24-часовым фестивалем онлайн-шопинга по объемам продаж, и приурочен ко всемирному дню холостяка.

    Председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов на своей странице в Facebook написал, что ежемесячно компания обрабатывает и доставляет около 1,5 млн посылок со всего мира. А учитывая настроение казахстанцев и рост спроса на покупки в Интернете, Казпочта ожидает, что количество посылок, заказанных в ноябре этого года перевалит за 2 млн.

    «В течение последних 15 дней мы наполняли свои виртуальные корзины на AliExpress, готовясь ко Всемирному дню шопинга и глобальной распродаже с невероятными скидками. И вот через час долгожданный фестиваль шопинга на AliExpress стартует в Казахстане. В основном казахстанцы заказывают в Сети одежду, гаджеты, технику и книги, хотя на самом деле ассортимент маркетплейса очень широк. Поэтому, если вы еще не успели выбрать желаемые товары, добро пожаловать в наш клуб любителей интернет-шопинга и скидок – у вас еще целых 24 часа впереди», - написал С. Сарсенов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Связь, ТВ, IT
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