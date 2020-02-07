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    Казпочта не закрывала почтовое сообщение с КНР

    7 Февраля 2020, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почтовое сообщение между Казахстаном и Китаем не закрывалось, заявили в Казпочте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В связи с широким резонансом, вызванным новостью о приостановлении почтового обмена между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, хотим уточнить некоторые моменты. Данное сообщение было выпущено для информирования наших клиентов о возможных задержках доставки почты из Китая. Почтовая администрация Китая официально не отменяла почтовый обмен авто, авиа, железнодорожным сообщением, который традиционно осуществлялся между почтой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и Казпочтой. Однако на данный момент почта Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в рабочем порядке сообщила нам, что с их стороны не принимается и не выдаются почтовые отправления, поэтому обмен пока не осуществляется. Как только обмен возобновится, мы обязательно проинформируем всех своих клиентов», - говорится в распространенном сообщении Казпочты.

    В свою очередь, Казпочта продолжает осуществлять прием и выдачу почты в обычном режиме.

    «Вместе с тем, напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет», - дополнили в компании.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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