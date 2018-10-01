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КазНУ стал лучшим из вузов Центральной Азии в рейтинге ТНЕ

4 Октября 2018 16:36 132
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КазНУ стал лучшим из вузов Центральной Азии в рейтинге ТНЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам исследования Британского агентства «Times Higher Education» (THE), КазНУ им. аль-Фараби первым и единственным среди университетов Центральной Азии вошел в группу 1000 лучших вузов мира «THE World University Rankings-2019». Всего в список данного рейтинга вошли 1250 университетов из 86 стран мира, сообщила пресс-служба вуза.

ТНЕ является одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов, который разработан в 2010 году «Times Higher Education» совместно с «Thomson Reuters» в рамках глобального проекта «Global Institutional Profiles Project».

«Отличительная особенность рейтинга ТНЕ заключается в том, что значительная доля критериев оценки приходится на научно-исследовательскую и инновационную составляющие деятельности вузов. Для обеспечения наиболее полного и сбалансированного сравнения используются 13 индикаторов по пяти направлениям: исследовательская и образовательная деятельность, трансферт знаний и вклад в инновации, интернационализация, цитируемость научных публикаций ученых, международное взаимодействие»,- говорится в сообщении.

Традиционно рейтинг ТНЕ возглавляют университеты США и Великобритании.

«КазНУ динамично продвигается в международных рейтингах, этому способствует успешная трансформация университета в исследовательский вуз мирового уровня. Новые достижения ведущего вуза страны свидетельствует о высокой конкурентоспособности университета и системы высшего образования Казахстана в глобальном научно-образовательном пространстве»,- сообщили в вузе.

Как отмечается, КаЗНУ им. аль-Фараби занимает 220 место в международном рейтинге «QS World University Ranking» входит в топ-50 самых технологически развитых университетов мира по версии международной организации «Great Value Colleges» и в топ-200 «зеленых» университетов мира в рейтинге «UI Green Metric Ranking of World Universities.

 

 

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Ключевые слова: Вузы, Образование,
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