КазНУ совместно с ЮНИСЕФ запустил образовательный проект для девушек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня КазНУ им. аль-Фараби совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустили образовательный проект UniSat для девушек по разработке наноспутников, передает МИА «Казинформ».

В официальной церемонии старта проекта приняли участие проректор по научно-инновационной деятельности Тлеккабул Рамазанов, заместитель представителя Детского фонда ООН в Казахстане Вероника Ващенко, преподаватели и студенты университета.

Для участия в проекте были отобраны 20 девушек. Это студентки вузов Казахстана и ученицы старших классов средних школ. Они получат уникальную возможность обучиться на курсах по созданию наноспутников на базе Научно-технологического парка КазНУ им. аль-Фараби. Курс рассчитан на пять месяцев и включает такие важные этапы создания космических аппаратов, как проектирование, дизайн, программирование, сборка, тестирование и запуск. После завершения обучения девушки должны создать модели наноспутников, которые планируется запустить в верхние слои атмосферы.





«Для ЮНИСЕФ очень важны инновации, развитие молодых людей и продвижение гендерного равенства. Участие девушек в программе по созданию наноспутников откроет перед ними новые возможности. Уверена, что результаты программы UniSAT позволят достичь «космических» изменений в обществе», - подчеркнула на церемонии запуска проекта заместитель представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Вероника Ващенко.

Проректор КазНУ Тлеккабул Рамазанов отметил, что в КазНУ им. аль-Фараби с 2012 года реализуется проект создания научно-технологической школы по разработке малых космических аппаратов. В космос уже запущены 2 наноспутника серии «Аl-Farabi», а разработанные образовательные конструкторы наноспутника «AlfaSat» используются в обучении в школах и вузах страны.





«Сегодня мы дали старт совместному с ЮНИСЕФ образовательному проекту UniSat, в котором участвуют исключительно девушки. Мы верим, что он станет еще одним шагом в развитии STEM-образования среди прекрасной половины нашей страны. Отрадно, что открытие курсов совпало с Международным женским праздником 8 марта», - отметил директор технопарка КазНУ Амирхан Темирбаев.



