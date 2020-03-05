КазНУ продвигается в глобальном рейтинге вузов QS

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам предметного рейтинга «QS World University Ranking by Subject 2020» КазНУ им. аль-Фараби улучшил свои показатели и усилил позиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

В QS «WUR by Subject» были проранжированы более 1200 университетов мира в пяти предметных областях. По сравнению с прошлым годом КазНУ значительно улучшил свои показатели в предметной области «Искусство и гуманитарные науки», поднявшись с 339 на 277 место, а также «Социальные науки и менеджмент» - 351 место.

По специальности «Современное языкознание» университет входит в топ 51-100 лучших вузов мира, «Лингвистика» - в топ 201-250, «Английский язык и литература» и «Правоведение» - в группу 251-300. Также в данный рейтинг впервые вошли специальности «Математика» (топ 351-400), «Экономика и эконометрика» (451-500), «Физика и астрономия» (551-600).

Методология рейтинга строится на основе четырех ключевых показателей: академическая репутация, репутация среди работодателей, цитируемость научных статей и индекс Хирша. Рейтинг составлен с учетом мнения более 95 тыс. преподавателей, 45 тыс. работодателей, а также показателей из базы данных «Scopus».

Следует отметить, что КазНУ, трансформируясь в исследовательский университет мирового уровня, успешно продвигается в мировых рейтингах. Так, в 2019 году по результатам глобального рейтинга QS ведущий казахстанский университет занял 207 место в списке лучших вузов мира. Из стран СНГ в эту группу вошли только МГУ им. Ломоносова и КазНУ им. аль-Фараби.