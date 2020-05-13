КазНУ помогает в борьбе с распространением коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В трудный для всей страны период ведущий университет страны КазНУ им. аль-Фараби включился в борьбу с распространением опасного вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Так, первыми «на передовую» отправились более 50 магистрантов и докторантов факультета медицины и здравоохранения КазНУ, имеющих сертификат врача, которые самоотверженно работают в больницах, принимающих зараженных и контактных людей. В настоящее время инфекционисты, пульмонологи и реаниматологи в круглосуточном режиме работают в медицинских учреждениях г. Алматы. Эпидемиологи задействованы на блокпостах и в местах оцепления карантинных объектов, они также занимаются транспортировкой больных и контактных лиц.

Кроме того, 20 человек-интернов вносят свою лепту в качестве волонтеров в медицинском диагностическом центре КазНУ и городской больнице №1, где на период карантина развернут провизорский стационар для контактных пациентов. Также на кафедре политики и организации здравоохранения было оперативно организован пошив многоразовых масок. Преподаватели собрали специальные пакеты с дезинфицирующими и защитными средствами, которые передали своим коллегам и студентам.

В решение проблем распространения коронавируса активно включились ученые КазНУ. Так, в НИИ «Новые химические технологии и материалы» разработан антисептик, предназначенный для обработки рук хирургов и медицинского персонала, а также кожи операционного и инъекционного поля. Эффективность антисептика уже подтверждена заключением аккредитованной лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева.

Ученые химики также создали гидрогелевый антисептик на основе хлоргексидина. В отличии от водно-спиртовых растворов, он обладает пролонгированным действием. Медико-биологические испытания показали, что поверхности, обработанные таким дезинфицирующим средством, сохраняют антисептические свойства более суток. После прохождения соответствующей госрегистрации планируется сразу запустить производство совместно с ТОО «НПО Асем».

Сегодня ученые КазНУ апробируют разработанный ими радиационный метод стерилизации изделий медицинского назначения, а также использование новых модифицированных материалов и композитов на основе полимеров для производства латексных перчаток, диагностических комплектов одноразового применения и др.

Сотрудники технопарка КазНУ совместно с коллегами из Института проблем горения выпустили партию специальных защитных шлемов, которые безвозмездно передали в медицинские учреждения Алматы. Ведется работа по организации мелкосерийного производства.

В рамках республиканского движения #bizbirgemiz и инициированного студентами КазНУ челленджа «Qaiyrymdy qogam» волонтеры и преподаватели университета собирают средства и привлекают неравнодушных людей для оказания помощи сотрудникам служб, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. Они организовали доставку горячего питания медработникам и на блокпосты сотрудникам органов внутренних дел. Кроме того, продукты питания и средства индивидуальной защиты были переданы иностранным студентам КазНУ, не имеющим возможность выехать домой, а также в специализированный комплекс для детей-сирот «Жануя». Университет предоставил одно из своих общежитий на 710 мест, где размещены медицинские работники г.Алматы.

В период карантина КазНУ перестроил свою работу оперативно и без проблем, перейдя на дистанционное обучение. В рамках социальной ответственности университет предоставил возможность получить бесплатное обслуживание и консультации тем вузам, которые используют разработанную КазНУ цифровую систему «Универ» для сопровождения учебного процесса. Особой популярностью пользуется созданный КазНУ уникальный цифровой образовательный ресурс moocs.kz, который также бесплатно доступен всем желающим.

Как отметили в пресс-службе, всемирная пандемия COVID-19 выявила острую необходимость в своевременном обмене практическим опытом и новейшими научно-техническими разработками между странами. Факультет медицины и здравоохранения совместно с ведущими пульмонологами, вирусологами и эпидемиологами из Канады и Германии подготовил серию видеовыпусков об опыте предотвращения распространения, диагностики и лечения коронавируса.

В ведущем университете страны уверены, что только объединившись можно преодолеть сложный период и каждый человек должен внести посильный вклад в борьбу с распространением опасного вируса.