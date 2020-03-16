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    КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение

    16 Марта 2020, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения и профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) КазНУ им. аль-Фараби полностью перешел на дистанционное обучение с применением передовых цифровых образовательных технологий, передает МИА «Казинформ».

    Важной составляющей трансформации КазНУ в исследовательский университет стал перевод всех бизнес-процессов в цифровой формат. За последние годы в университете была создана «умная» информационно-коммуникационная инфраструктура и smart-кампус, внедрены облачные и мобильные технологии, а развитие IТ-услуг вывело вуз на качественно новый цифровой уровень. Это позволило оперативно перевести учебный процесс на дистанционное форму обучения по действующему расписанию занятий.

    «Современная и развитая IT-инфраструктура университета позволяет охватить дистанционным обучением всех студентов. Для этого используются информационно-образовательные платформы – «Универ 2.0» и «Moodle». Система «Универ 2.0» является инновационной разработкой КазНУ, обеспечивающей сопровождение учебного процесса от зачисления студента до его выпуска. Программный комплекс дает возможность формировать курсы и базу учебно-методических комплексов дисциплин, проводить индивидуальные или групповые лекции, давать задания, отслеживать их выполнение студентами, оценивать степень освоения курса и многое другое. Более того, программисты нашего университета осуществили уникальную в своем роде интеграцию системы «Универ 2.0» с самой известной системой дистанционной обучения в мире «Moodle»», - отметил проректор по учебной работе Аскар Хикметов.

    По словам проректора, преимуществом системы также является ее быстрое масштабирование для поддержки большого потока онлайн-слушателей, возможность применения инструментов личного обмена сообщениями с преподавателем, обсуждения в группе, обмена файлами любых форматов.

    «Каких-то трудностей в связи с переходом на дистанционное обучение мы не испытываем. Занимаемся также по прежнему расписанию, только удаленно, система очень удобная, будем осваивать новый формат обучения», - сказала студентка 3 курса Камила Кожахметова.

    В общежитиях всем студентам обеспечен бесплатный доступ к высокоскоростному интернету. Центр ситуационного управления осуществляет контроль и мониторинг процесса дистанционного образования.

    Большие возможности для дистанционного обучения дает также продуктивное партнерство КазНУ и «Microsoft». Благодаря совместной работе с известной мировой IT-компанией и внедрению программного продукта «Office 365» студенты и преподаватели могут воспользоваться для получения образования сервисом «Microsoft Teams».

    КазНУ им. аль-Фараби в рамках социальной ответственности готов предоставить свою платформу другим учебным заведениям, которые не располагают собственными ресурсами для осуществления обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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