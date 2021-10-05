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    КазНПУ им.Абая стал партнером конкурса инноваций в образовании

    5 Октября 2021, 09:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахский национальный педагогический университет им. Абая в этом году впервые стал партнером конкурса инноваций в образовании (КИвО), ежегодно проводимого Институтом образования ВШЭ (г.Москва), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Как рассказали в университете, партнерство организовано в рамках международного проекта «Отбор и оценка образовательных инноваций и проведение педагогического эксперимента». Конкурс не имеет ограничений по возрасту. В нем могли принять участие все, кому интересна сфера образования.

    Институтом образования ВШЭ был проведен отбор финалистов, которые отправятся в Москву 28 октября.

    Ветка конкурса КИВО-Казахстан в этом году дала свои плоды. Среди финалистов две команды из города Нур-Султана. Список проектов показывает, что чаще всего это проекты, связанные с цифровизацией образования. Но через цифровизацию команды конкурса предлагают решить разные проблемы поддержки участников образовательного процесса. И наши казахстанские команды не исключение.

    Финальные проекты:

    1. Краудфандинг для ученых (Санкт-Петербург) - методическая платформа для софинансирования научных проектов;

    2. UAVProf (Калининград) - https://uavprof.com - онлайн-школа беспилотной авиации;

    3. Школьная Криптовалюта (Москва) - https://schoolspace.ru Экосистема мотивации учеников к образованию, спорту и творчеству;

    4. WM Products (Москва) - https://wm-24.website - сервис по адаптации вэб-ресурсов для людей с особенностями зрения;

    5. Интерактивный физкультурный комплекс (Челябинск) - https://playstand.ru - оборудование, софт и методика оздоровительных игр в гибридном формате;

    6. Образовательный флешмоб «Химичим дома вместе» (Курск);

    7. UNITO (Новосибирск) - настольная игра для профилактики школьного буллинга;

    8. IZIDZ (Севастополь) (https://izidz.com) - сервис помощи со школьными домашними заданиями;

    9. Виртуальный педагогический агент (Москва) - чат-бот для повышения эффективности технологии «Перевернутый класс»;

    10. Smart Grades (Нур-Султан) - мобильное приложение для детей и родителей по контролю за успеваемостью;

    11. QPSY — Цифровизация Психологии (Нур-Султан) -платформа для оказания психологической помощи школьникам.

    Финалисты прошли этап Летней школы онлайн. Теперь перед ними стоит новая задача - показать как воплотить в жизнь свои задумки. Помощь в этом должны оказать им ученые из Института образования ВШЭ (г.Москва) и Института педагогики и психологии КазНПУ им.Абая (для заявок от Казахстана). Разработка дизайна эксперимента, организация поля – задача совместного проекта КазНПУ и ВШЭ.

    Как отметили в вузе, члены проекта от Казахского национального педагогического университета им Абая - преподаватели Института педагогики и психологии ведут активную поддержку конкурса.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Образование Вузы
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