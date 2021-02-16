КазМУНО принимал всех отчисленных студентов медуниверситета имени Асфендиярова- Талгат Нургожин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин высказал свое мнение относительно решения суда о лишении генеральной лицензии Казахского медицинского университета непрерывного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова высказался о лишении лизензии КазМУНО «За 2018-2019 учебный год мы отчислили за неуспеваемость 300 студентов. И все они благополучно восстановились в Казахском медицинском университете непрерывного образования. Получается, мы их отчисляем и не восстанавливаем, поскольку считаем, что эти студенты дальше не могут учиться в медицинском вузе. Но в КазМУНО их восстанавливают. Тогда о каком качестве образования может идти речь? Это нас давно беспокоило, ведь отчисленные нами за неуспеваемость студенты продолжали получать медицинское образование в стенах КазМУНО. Это создавало реальную угрозу для будущего здоровья нации, ведь эти люди будут лечить нас, наших с вами детей и внуков», - заявил ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Талгат Нургожин. По словам ректора, вопрос некачественной подготовки кадров Казахским медицинским университетом непрерывного образования он поднимал еще в 2019 году. Его удивило то, что КазМУНО принимает даже студентов, отчисленных за академическую нечестность. «В нашем вузе, если студенты отчислены за академическую нечестность, то они вообще не восстанавливаются. А КазМУНО принимает отчисленного студента и дальше обучает его. Какой из него выйдет врач, если он в одном вузе допустил плагиат, а в другом восстанавливается? В 2019 году я с письмом обратился в Минздрав, в котором попросил обратить внимание на этот факт и провести с КазМУНО разъяснительную работу. Все студенты, которые были отчислены из КазНМУ и Медицинского университета Караганды, обучаются в Казахском медицинском университете непрерывного образования», – отметил ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин. Как считает доктор медицинских наук, профессор Талгат Нургожин, сейчас, в период пандемии, становится особенно очевидным тот факт, что общество нуждается в квалифицированных врачах. Поэтому вопросу подготовки врачей необходимо уделить особое внимание. «Действительно, КазМУНО не обладал необходимыми для современного вуза ресурсами, не уделял достаточного внимания вопросам комфорта обучения своих студентов. Решение МОН является абсолютно правильным. Министерство образования и науки планомерно работает над повышением качества образования не только в медицине, но и в целом. Я полностью поддерживаю реформы, проводимые министром Асхатом Аймагамбетовым»,- подчеркнул ректор КазНМУ. Напомним, ранее сообщалось, что Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии.