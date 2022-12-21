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    «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года - Магзум Мирзагалиев

    21 Декабря 2022, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава «КазМунайГаза» провел переговоры по вопросам экспорта казахстанской нефти в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    20 декабря состоялись встречи председателя правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзума Мирзагалиева с парламентским статс-секретарём Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером (в режиме видеоконференцсвязи), а также в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке.

    Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в г.Шведт. По словам К.Гёрке, данный НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из РК по нефтепроводу «Дружба».


    Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов.

    «Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению Президента РК, «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года», — отметил М.Мирзагалиев.


    По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество.

    НПЗ в г.Шведт, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.


    Фото: kmg.kz
    КазМунайГаз Германия Нефть
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