«КазМунайГаз» прокомментировал подписание контракта с турецким клубом «Галатасарай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «КазМунайГаз» опровергает слухи о «контракте с футбольным клубом Галатасарай», передает МИА «Казинформ».

«АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) в связи с распространением в социальных сетях информации о том, что «КМГ подписал контракт с футбольным клубом «Галатасарай» из Стамбула», сообщает, что данная информация не соответствует действительности», - сообщили в компании.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что «КазМунайГаз» подписал контракт с «Галатасараем», сумма сделки 7,5 миллионов долларов США в год. Заключено пятилетнее соглашение.