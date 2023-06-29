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    «КазМунайГаз» прокомментировал подписание контракта с турецким клубом «Галатасарай»

    29 Июня 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «КазМунайГаз» опровергает слухи о «контракте с футбольным клубом Галатасарай», передает МИА «Казинформ».

    «АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) в связи с распространением в социальных сетях информации о том, что «КМГ подписал контракт с футбольным клубом «Галатасарай» из Стамбула», сообщает, что данная информация не соответствует действительности», - сообщили в компании.

    Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что «КазМунайГаз» подписал контракт с «Галатасараем», сумма сделки 7,5 миллионов долларов США в год. Заключено пятилетнее соглашение.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КазМунайГаз
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