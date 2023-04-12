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    КазМунайГаз: Остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность

    12 Апреля 2023, 00:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазМунайГаза.

    «11 апреля в 19:00 по местному времени ряд предприятий Мангистауской области остановил свою работу, в частности АО «Озенмунайгаз», ТОО «Озенмунайсервис», ТОО «Бургылау».

    Однако через час, в 20:00, работники указанных предприятий вышли на работу. Компании осуществляют деятельность в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе КазМунайГаза.

    Как сообщалось, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

    Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

    «Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

    Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

    В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена. Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшися на площади жителям. Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КазМунайГаз Мангистауская область
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