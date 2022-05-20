КазМунайГаз не допустил остановки производства на предприятиях и сокращения работников в кризисный период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оптимизация затрат и сохранение рабочих мест, обеспечение финансовой и социальной стабильности - Нацкомпания «КазМунайГаз» представила Общественному совету АО «Самрук-Қазына»» отчет об итогах деятельности в 2021 году и планы на текущий год. Об этом передает МИА «Казинформ».

Публичное обсуждение отчета АО НК «КазМунайГаз» об исполнении плана развития и стратегии в 2021 году прошло под председательством Болата Жамишева с участием представителей АО «Самрук-Қазына», общественности, экспертного сообщества.

Как сообщил заместитель председателя Правления КМГ Даурен Карабаев, доля КМГ в добыче нефти - 25%, компания осуществляет более половины транспортировки всей нефти в Казахстане, 82% переработки нефти с учётом долей в отечественных НПЗ.

«В прошлом году КМГ добыл 21,7 млн тонн нефти и 8,1 млрд кубических метров газа. Объем транспортировки нефти составил 74,6 млн тонн, на НПЗ переработано 18,8 млн тонн нефти», - сообщил Карабаев.

Говоря о финансовых результатах компании, спикер подчеркнул, что КМГ ежеквартально публикует финансовую отчетность с заключениями аудиторов, обзором и анализом производственных показателей.

Выручка КМГ в 2021 году превысила 5,8 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль (с учетом доли в прибыли совместных предприятий) - 1,2 трлн тенге. Свободный денежный поток КМГ в 2021 году достиг 669 млрд тенге, его распределили на выплату дивидендов в размере 200 млрд тенге, это рекордный показатель с 2016 года. Оставшаяся часть будет использована для финансирования приоритетных проектов КМГ и погашения долга.

«КМГ проводит масштабную работу по обеспечению финансовой устойчивости КМГ, в том числе по снижению долга. С 2017 года данный показатель снизился с 16 млрд долларов США до 8,2 млрд долларов США», - уточнил Карабаев.

КМГ в кризисный и посткризисный периоды не допустил остановки производства ни на одном предприятии, не сократил производственный персонал (без учёта совместных предприятий в компании работает 44 тыс. 650 человек, из которых 38 245 - производственный персонал) и заработную плату, сохранил финансовую устойчивость, снизил долг, выполнил внешние обязательства и оказывал благотворительную помощь.

«Мы оперативно оптимизировали затраты: в 2020-2021 гг.. по сравнению с первоначальным бюджетом сокращено 442 млрд тенге различных затрат. Падение цен в 2020 году мы прошли лучше, чем в 2014, поскольку более были подготовлены», - подчеркнул зампредправления.

Для выявления проблемных вопросов и их решения руководство предприятий КМГ регулярно встречается с работниками и профсоюзами. В компании заключено 24 коллективных договора.

Заместитель председателя Правления КМГ по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса Дастан Абдулгафаров рассказал об исполнении Стратегии развития КМГ до 2031 года.

«Стратегия учитывает изменения в портфеле активов КМГ по входу в нефтегазохимический бизнес, мировой тренд по энергетическому переходу на чистые источники энергии и ужесточение углеродного регулирования. На ближайшие десять лет КМГ нацелена на прирост ресурсной базы нефти и газа, эффективность текущего производства, развитие новых переделов нефтегазохимии, внедрение цифровых технологий и решений, а также сокращение углеродного следа», - подчеркнул Дастан Абдулгафаров.

Также он сообщил, что КМГ завершает строительство завода по производству полипропилена, реализует ряд социально значимых инфраструктурных проектов: реконструкцию магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак», строительство опреснительного завода морской воды в поселке Кендерли и нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене. Плюс проекты геологоразведки на суше и шельфе Каспия.

На заседании рассмотрели и вопросы деятельности системы комплаенс КМГ: противодействие коррупции, раскрытие инсайдерской информации, вопросы листинга. В компании работает «горячая линия», на которую за 2021 год поступило 76 обращений.



