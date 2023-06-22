КазМунайГаз и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 22 июня в Баку председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев и президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Меморандум определяет общие условия и принципы взаимовыгодного сотрудничества с целью увеличения необходимых мощностей для транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

«Между компанией «КазМунайГаз» и SOCAR за последние годы совместной работы сложились крепкие и доверительные отношения. Общими усилиями реализуются важные для Казахстана нефтегазовые проекты. Подписанный сегодня меморандум является очередным доказательством укрепления партнерства между обеими компаниями и нацелен на углубление сотрудничества в части транспортировки казахстанской нефти на мировые рынки», — отметил М.Мирзагалиев.